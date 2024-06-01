中国硯 中国墨 上海 双龍 龍の硯 墨 筆 すずり 新品 未使用 龍

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中国の高級硯になります。祖父からの譲り受けものになります。祖父が40年くらい前に中国の上海で購入した硯です。当時は高価な買い物と聞いています。これ以外も硯や筆やお酒など価値があるものばかり購入していましたのでモノは間違いと思います。1度も使用しておりませんが、経年劣化はあると思いますので、写真で判断して頂ければ幸いです。包装紙にホテル名とショップ名が記載されています。価値のわかる方、コレクションの方に是非。サイズ:(約)硯縦21✕横14✕幅3cm木箱23.5✕横16.5✕幅4.5cm新品ですが初期キズや小さな傷、汚れがある場合がございます！ご了承下さい。自宅保管の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。プチプチ梱包をさせて頂きます。匿名、送料無料で宜しくお願い致します。レア貴重端州名硯 木箱入り端渓名硯中国書画墨上海墨廠出品書道中国 書道 美術品 骨董品端渓硯端渓老抗朶雲軒文房四宝