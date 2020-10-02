龍仙/竜仙作 双耳双鳳凰青銅花瓶

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#龍仙/#竜仙作の双耳双鳳凰#青銅#花瓶です。箱が写真のように少し傷んでいます。発送はなるべく急ぎますが、タイミングによっては数日～1週間ほどかかります。自宅保管の古い物ですので、経年による汚れ等がございます。何卒ご理解、ご了承のもと画像をよくご覧いただき各々でご検討、ご購入下さい。#花器#花入#花生#鋳造 #中国古玩 #青銅花瓶 #壺 #壷 #銅器 #金属工芸 #鋳銅10/15