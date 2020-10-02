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龍仙/竜仙作 双耳双鳳凰青銅花瓶
商品番号 M84843664766
商品名

龍仙/竜仙作 双耳双鳳凰青銅花瓶
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#龍仙/#竜仙作の双耳双鳳凰#青銅#花瓶です。箱が写真のように少し傷んでいます。発送はなるべく急ぎますが、タイミングによっては数日～1週間ほどかかります。自宅保管の古い物ですので、経年による汚れ等がございます。何卒ご理解、ご了承のもと画像をよくご覧いただき各々でご検討、ご購入下さい。#花器#花入#花生#鋳造　#中国古玩　#青銅花瓶　#壺　#壷　#銅器　#金属工芸　#鋳銅10/15
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