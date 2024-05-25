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開文製　青墨
商品番号 K83767501293
商品名

開文製　青墨
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,600 円
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商品詳細

書道・習字用品···墨特製青墨　徽歙老明開文製　中国墨　老胡開文製　上海友誼商店定製　郭沫若詞古墨中国墨　箱付参考価格12000円サイズ11×3×1.1
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