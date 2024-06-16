あしたのジョー扉絵複製原画サイン入りちばてつや

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商品詳細
あしたのジョー扉絵複製原画あしたのジョー アート ボクシング1970年9月に描かれたアートです。かなり古い年代物になります。サイズB4です。ボクシング扉絵ちはてつやサイン入りです。額縁は入れ替えています。即購入可能です。
http://narcologia.ru/goods/injure537467.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic103612.html
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