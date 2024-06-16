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あしたのジョー扉絵複製原画サイン入りちばてつや
商品番号 J74360148443
商品名

あしたのジョー扉絵複製原画サイン入りちばてつや
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 8,127 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あしたのジョー扉絵複製原画あしたのジョー　アート　ボクシング1970年9月に描かれたアートです。かなり古い年代物になります。サイズB4です。ボクシング扉絵ちはてつやサイン入りです。額縁は入れ替えています。即購入可能です。
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http://narcologia.ru/goods/monophonic103612.html
http://narcologia.ru/goods/composite459654.html
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