ビヨンセ直筆サイン入り超 特大写真…Beyonce …グラミー賞アーチスト…

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商品詳細
グラミー賞受賞アーチスト…ビヨンセ…直筆サイン入り超大型フォト…Beyonce極美品…撮影時のみ開封…約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。アメリカ出身…シンガーソングライター…女優、音楽プロデューサー、ダンサー、こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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