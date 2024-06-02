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古錫製 細工彫『菊牡丹花文』急須 / 茶事 茶道具
商品番号 G39961495623
商品名

古錫製 細工彫『菊牡丹花文』急須 / 茶事 茶道具
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 10,569 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古錫製細工彫『菊牡丹花文』急須/茶事茶道具C1001サイズ(約):長さ12.8㎝、最大幅8.3㎝、高さ18.3㎝、重さ572g
http://narcologia.ru/goods/sucrose531640.html
http://narcologia.ru/goods/injure535167.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome357643.html

古錫製 細工彫『菊牡丹花文』急須 / 茶事 茶道具
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