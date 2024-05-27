  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
商品番号 J65317404682
商品名

デニスウィック コルネット マウスピース 3B
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

■DENISWICK3B金メッキMediumcupカップ内径:16.75mmリム幅:5.00mmボアサイズ:4.30mmデニス・ウィックマウスピースの伝統的な形状です。フラットなリム、独特なVカップの形状で、丸みを帯びた深い音色を得ることができる「Classicシリーズ」はコルネットに最適です。ブリティッシュスタイルブラスバンドのコルネット奏者にご好評いただいています。金メッキは口当たりが滑らかで、息の通りもスムーズです。よりまとまりのある音色が好みの方におすすめです。美品になります。使用に伴う摩擦傷ありますが目立つ汚れや凹みは御座いません。※写真を確認ください。箱あり種類···コルネットアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/recommended537090.html
http://narcologia.ru/goods/providence495094.html
http://narcologia.ru/goods/peroration943115.html
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
3B クラシック コルネットマウスピース GP
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
デニスウィック 3B ショートコルネット用マウスピース 【服部管楽器 ...
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
DenisWick ( デニスウィック ) 3B ヘリテージ コルネットマウスピース ...
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
DenisWick ( デニスウィック ) 3B ヘビートップ コルネットマウス ...
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
Amazon | Denis Wick（デニスウィック） コルネットマウスピース SP ...
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
3B ヘビートップ コルネットマウスピース SP
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
デニスウィック 中古コルネットマウスピース ３Ｂヘビーデニスウィック ...
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
デニスウィック ヘリテージ 3B ショートコルネット用マウスピース ...
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
デニス・ウィック コルネットマウスピース Classic GP
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
デニス・ウィック コルネットマウスピース Classic SP
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
デニスウィック 中古コルネットマウスピース ３Ｂヘビーデニスウィック ...
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
デニスウィック 中古コルネットマウスピース ３Ｂ ＳＰ
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
デニスウィック / コルネット用マウスピース ヘリテージモデル ...
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
デニス・ウィック コルネットマウスピース Classic SP
デニスウィック コルネット マウスピース 3B
3C クラシック コルネットマウスピース SP

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru