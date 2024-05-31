アイドリッシュセブン 狗丸トウマ アクスタ アイナナEXPO ŹOOĻ

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アイドリッシュセブンアイナナEXPO種村有菜先生撮り下ろしイラストŹOOĻ狗丸トウマのアクスタです綺麗な状態ではありますが袋から出し飾っていたため細かい傷等があるかと思います購入時の外袋は付属していません即購入歓迎