シルバースタイン テナーサックスリガチャー CRYO4

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商品詳細
知人が間違ってバスクラリネットに使えるとおもって購入したもので、一度装着してみようとしたくらいで未使用品となってます。あまり詳しくありませんが、第5世代というもので新しいタイプだそうです。アクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ
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