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シルバースタイン テナーサックスリガチャー CRYO4
商品番号 V29649984663
商品名

シルバースタイン テナーサックスリガチャー CRYO4
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 12,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知人が間違ってバスクラリネットに使えるとおもって購入したもので、一度装着してみようとしたくらいで未使用品となってます。あまり詳しくありませんが、第5世代というもので新しいタイプだそうです。アクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ
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