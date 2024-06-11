ゲゲゲの鬼太郎 水木しげる 版画

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商品詳細
ゲゲゲの鬼太郎作家名:水木しげる作品名:絵物語電気妖怪の謎画寸:24.4cm×25.7cm版式:レフグラフファイン限定131/680部水木プロダクション承認落款入り（版画サイン）保証書付展覧会にて購入し、飾らずに箱に保管していました。
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