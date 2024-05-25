SixTONES ショッピングバッグ3点セット

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商品詳細
1枚目の写真、左から《CHANGETHEERA-201ix-》《Rough\"xxxxxx\"》《FeeldaSITY》のツアーバッグ3点セットです。《CHANGETHEERA-201ix-》何度か使用していますが、目立った傷や汚れ等はありません。折り畳んで収納していたので、折り目が付いています。《Rough\"xxxxxx\"》何度か使用しており、一部に色移りのような汚れがあります。(写真4枚目参照)折り畳んで収納していたので、折り目が付いています。《FeeldaCITY》袋を開封していますが、未使用です。※折り畳んで発送させて頂きます。素人保管のため、神経質な方は購入をご遠慮ください。即購入可能です。#SixTONES#グッズ#ショッピングバッグ
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