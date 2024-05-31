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ベリンガー　9バンド　グラフィックイコライザーFBQ800
商品番号 B24806567075
商品名

ベリンガー　9バンド　グラフィックイコライザーFBQ800
ブランド名 ベリンガー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベリンガー　9バンド　グラフィックイコライザーFBQ800ですライブハウスに置いてあったものですがACアダプターを紛失されてしまい動作チェックが出来ていません。私の手持ちでは合いませんでした。以前は問題なく使用できていました確認出来ていないのでジャンクでお願い致します。状態は写真でご判断ください。よろしくお願い致します。エアパッキンと巻き段ボールにて配送です。本体のみです
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