ベリンガー　9バンド　グラフィックイコライザーFBQ800

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商品詳細
ベリンガー 9バンド グラフィックイコライザーFBQ800ですライブハウスに置いてあったものですがACアダプターを紛失されてしまい動作チェックが出来ていません。私の手持ちでは合いませんでした。以前は問題なく使用できていました確認出来ていないのでジャンクでお願い致します。状態は写真でご判断ください。よろしくお願い致します。エアパッキンと巻き段ボールにて配送です。本体のみです
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http://narcologia.ru/goods/Stanford292473.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral86632.html
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