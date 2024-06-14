CE80 輪島塗 古代朱塗汁椀ニ客 野菊波金銀蒔絵 内黒塗 木製漆器 /草花懐石



CE80 輪島塗 古代朱塗汁椀ニ客 野菊波金銀蒔絵 内黒塗 木製漆器 /草花 ...



CA84 時代輪島塗牡丹金蒔絵朱塗煮物椀 五客 木製漆器茶懐石汁椀 正月 ...



CF74 時代輪島塗 牡丹に蝶金蒔絵 欅地溜塗椀三客 内黒塗 平椀煮物椀 ...



CE16 輪島塗 木製漆器 野菊金銀蒔絵黒塗椀三客 梨地切金煮物吸物菓子椀 ...



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CE78 輪島塗 古代朱塗汁椀五客 野菊波金銀蒔絵 内黒塗 木製漆器 /草花 ...



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CE83 輪島塗木製漆器 宝尽金蒔絵黒塗椀 三客 / 切金吸物煮物椀漆芸茶 ...



CB35 能登輪島塗花蝶金蒔絵朱塗煮物椀五客時代木製漆器朱漆菊吸物汁椀 ...



輪島塗金銀蒔絵吸物椀(5客)大正〜昭和初期 - 食器



ちょい古の大内塗 木製漆器の 吸物椀 8客-

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「輪島塗古代朱塗汁椀ニ客野菊波金銀蒔絵内黒塗木製漆器」重厚感ある落ち着いた雰囲気の古代朱塗の御椀でございます。実際のお色味は画像8、9が近いかと思います。【寸法】直径約13cm全高約8.7cm椀高さ約6cm※一つ一つが手作業の為、若干の個体差がございます【状態】経年によるスレキズ、ややヨゴレ、ややヤケ等の使用感はありますが目立つダメージなく良好なお品でございます。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#菊#波#草花#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#15k204g2k203g