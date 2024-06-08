SILVERSTEINソプラノ用リガチャークアトロGP

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＜SILVERSTEIN第4世代クアトロGP＞（購入時の価格：税込17,600円）シルバースタイン ソプラノサックス用リガチャー QUATTROGPサイズ：3ソプラノMediumMadeinUSAめちゃくちゃ吹きやすいリガチャーです。とにかくレスポンスが良く、金属製のリガチャーや革製のリガチャーに比べてサクッと軽い吹き心地です。購入時の箱、キャップ、取扱説明書すべて揃っています。※美品ですが、中古であることを了承の上、ご購入ください。※箱に多少の傷があります。5枚目と6枚目の写真をご確認くださいませ。※サイズ違いによる返品はいたしかねます。※即購入OKです。