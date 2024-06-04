中国宋時代　五代越窯青磁皿/ B-11-4

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品について釉の発色が良く、釉薬の垂れがひとつのアクセントになっており、見る角度によって違った景色があり飽きのこない逸品でございます。 時代の深さを感じる五代越窯皿でございます。◾️汚れ・傷等経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。■サイズ高さ；約4.5cm（蓋付き）直径：約22.5cm尚、手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。■付属品撮影用の台は付属致しません。■ご購入の前にトラブルを避けるため、個人の自宅保管品につき、中古品としての経年劣化等はご了承ください。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。■発送方法について緩衝材を十分に使用して包み、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術