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バンダイ たまごっちみーつ パステルミーツver. ホワイト
商品番号 P27869314460
商品名

バンダイ たまごっちみーつ パステルミーツver. ホワイト
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品名バンダイたまごっちみーつパステルミーツver.ホワイト箱なし説明書あり動作確認初期化済み画面キズあります中古ということをご理解いただける方わかりづらい写真ですがご確認の上よろしくお願いします。一度人の手に渡った品物になりますので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。値下げご遠慮願います。人気タイトル···たまごっち
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バンダイ たまごっちみーつ パステルみーつver. ホワイト
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