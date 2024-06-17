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【美品】Roland KC-110 ステレオキーボード アンプ
商品番号 F42809452370
商品名

【美品】Roland KC-110 ステレオキーボード アンプ
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 14,391 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandKC-110ステレオキーボードアンプ動作確認済みです。付属品はアダプタ、説明書です。
http://narcologia.ru/goods/stage779097.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless192059.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis985044.html
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