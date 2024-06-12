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ヤマハ　TDM-700DAL2 ディズニー　アリス チューナー\u0026メトロノーム
商品番号 W33125220969
商品名

ヤマハ　TDM-700DAL2 ディズニー　アリス チューナー\u0026メトロノーム
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,711 円
在庫状況 あり

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商品詳細

近所の楽器屋さんで購入しました。新品未使用品です。使う予定が無くなったので販売します。今のところ値引きの予定はありませんので、出来れば即決で購入して頂けると助かります！TDM-700DAL2チューナー\u0026メトロノームディズニー　アリスYAMAHA#YAMAHA#TDM_700DAL2　チューナー_メトロノーム種類...その他
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