ヤマハ　TDM-700DAL2 ディズニー　アリス チューナー\u0026メトロノーム

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商品詳細
近所の楽器屋さんで購入しました。新品未使用品です。使う予定が無くなったので販売します。今のところ値引きの予定はありませんので、出来れば即決で購入して頂けると助かります！TDM-700DAL2チューナー\u0026メトロノームディズニー アリスYAMAHA#YAMAHA#TDM_700DAL2 チューナー_メトロノーム種類...その他
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