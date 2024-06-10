コイキング AR 美品　3枚セット

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)開封後はスリーブにて保管しております。素人目では綺麗だと思います。神経質や完美品をお求めの方はご購入をお控え下さい。状態写真追加、バラ売り、質問等気になる点はご購入前にコメントください検索用 ポケモンカード、大量、未開封、sr、プロモ、リザードン、box、ボスの司令、リーリエ、旧裏面、ポケモンカードゲーム、gx、まとめ、未開封、引退、psa、ピカチュウ、ひかる、ミュウツー、高騰 強化拡張パック、C、U、R、RR、RRR、TR、SR、UR、HR、PR、AR、ポケカクロバットv、ワタシラガv、ピカチュウ、デデンネgx、ザシアンv、アルセウス＆ディアルガ＆パルキアGX、リザードンGX、レシラム＆リザードンGX、ピカチュウ＆ゼクロムGXセキタンザンV、セキタンザンVMAX、ポケセンポケモンセンターイーブイヒーローズポケカHRhrSRsrSSRssrRRrrSAsaCHRchr未開封品25thANNIVERSARYCollectionフュージョンアーツ蒼空ストリーム摩天パーフェクトイーブイヒーローズ漆黒のガイスト白銀のランス双璧のファイター一撃カータッグオールスターズドリームリーグオルタージェネシスダブルブレイズタッグボルトミラクルツインソードシールドピカチュウイーブイブラッキーニンフィアリザードンミュウ三神ザシアンピカゼクゲコゾロレシリザデデンネクロバットムゲンダイナウーラオスエネルギーまとめ売り引退品特価プロモスターバースブイスターユニバースvstarユニバースアルセウスvstarurギラティナvstarurミライドンヒスイゾロアークsarミモザsarミモザキハダナンジャモSARナンジャモSRグルーシャポケカトリプレットビートクレイバーストスノーハザードナンジャモグルーシャスカーレットexバイオレットexシュリンクBOX黒炎の支配者



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