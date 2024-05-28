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ケテドラム　ナイヤビンギ　リピーター　ジャンベ　コンガ　レゲエ　アフリカ　ラスタ
商品番号 C49544588930
商品名

ケテドラム　ナイヤビンギ　リピーター　ジャンベ　コンガ　レゲエ　アフリカ　ラスタ
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

I\u0026Iworks製のケテドラムです。高さ　約50cm打面　約19cmヤギ皮使用皮の一部に傷跡があり、補強しています。画像4参照。音に影響はありません。良い音鳴ります。六芒星の中央にハイレセラシエがデザインされたエチオピアの硬貨を埋め込んでいます。他でも出品しているので、ご購入前に在庫の確認をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate363048.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper555709.html
http://narcologia.ru/goods/approximate773020.html

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