ケテドラム　ナイヤビンギ　リピーター　ジャンベ　コンガ　レゲエ　アフリカ　ラスタ

I\u0026Iworks製のケテドラムです。高さ 約50cm打面 約19cmヤギ皮使用皮の一部に傷跡があり、補強しています。画像4参照。音に影響はありません。良い音鳴ります。六芒星の中央にハイレセラシエがデザインされたエチオピアの硬貨を埋め込んでいます。他でも出品しているので、ご購入前に在庫の確認をお願い致します。



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