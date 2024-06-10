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商品詳細
種類···エレキベースアクリルボディ ソフトケース付スタンドは付きませんメルカリ便の上限サイズ拡大により送料が安くなったため、その分2,000円値下しました見た目も良いのでオブジェでもと思ったのですがホントにオブジェになってしまい弾かないのは楽器が可哀想 ネックが細く女性でも弾きやすいです２４フレットですのでハイポジションの演奏、コピーが可能です直接受渡しの場合は3,000円引きになります受け渡しの際、バッテリー搭載のアンプを持っていくので音出し確認していただけます
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