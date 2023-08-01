LIVE EPIC 25 Tシャツとパンフレットのセット

ライブエピック25観覧時に購入したものです。未開封のTシャツとパンフレットです。LPレコードサイズです。折らずに発送します。TシャツはユニセックスのMsize未開封ですので中の状態は分かりかねます。個人保管品ですので細かい点を気になさる方はお控えください。#大江千里#大沢誉志幸#小比類巻かほる#佐野元春#鈴木雅之#tmnetwork#themods#渡辺美里#barbeeboys



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