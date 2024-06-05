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- 【未開封/納品書付】ホットトイズ ムービー・マスターピース マリアヒル
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商品詳細
コレクターの叔父から譲り受けました。実名部分を切り取った形でよければ、納品書もおつけします。ムービー・マスターピース アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン1/6スケールフィギュア マリア・ヒル発送の際は、トイサピエンスのダンボールに入れて発送させていただきます！よろしくお願いします！
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