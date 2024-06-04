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BTS21 5周年レインボーカラーマスコット TATA CHIMMYセット
商品番号 C29897971006
商品名

BTS21 5周年レインボーカラーマスコット TATA CHIMMYセット
ブランド名 ビーティーイシビル
特別価格 税込 2,534 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ポロンさま専用になります】★マスコットTATA＋ノベルティ3099円＋マスコットCHIMMY3599円＝6698円−200円＝6498円です。★BTS215周年レインボーカラーマスコットTATAとCHIMMY、TATAのノベルティマグネットのセットです。★BT215周年記念大丸松坂屋限定マスコットのTATAとCHIMMYです。可愛いオレンジ色で大変人気の商品です。★ノベルティ（非売品）のTATAコネクトマグネット付きです。★新品・未使用★即購入OKです。★自宅保管ですのでご理解頂けますようお願い致します。★ご購入前にプロフィールもご一読願います。#BTS#タイニータン#BT21#ジミン#テテ#グク#ジン#ユンギ#ホソク#RM#CHIMMY#TATA#COOKY#SHOOKY#RJ#KOYA#MANG#ぬいぐるみ#マスコット#キーホルダー#カラビナ#パープル#モノトーン#レインボー#アート展#5周年#限定#大丸#松坂屋人気グループ···BTSBTSグッズ···BT21
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