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米津玄師　母と子　朝Tシャツ　Lサイズ
商品番号 K78923049638
商品名

米津玄師　母と子　朝Tシャツ　Lサイズ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

米津玄師2023TOUR空想母と子朝TシャツLサイズ購入後自宅保管していました。保管していたのでシワがあります。購入時から袋をとめてる粘着部分に茶色のがついてました。写真3枚目。発送時新しいOPP袋に入れ替えて発送致します。折って発送する場合があります。大変申し訳ありませんが神経質な方のご購入お控え下さい。　　着丈身幅袖丈L約71cm約60cm約28cm素材　綿100%グッズ種類···Tシャツ
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