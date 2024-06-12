米津玄師　母と子　朝Tシャツ　Lサイズ

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米津玄師2023TOUR空想母と子朝TシャツLサイズ購入後自宅保管していました。保管していたのでシワがあります。購入時から袋をとめてる粘着部分に茶色のがついてました。写真3枚目。発送時新しいOPP袋に入れ替えて発送致します。折って発送する場合があります。大変申し訳ありませんが神経質な方のご購入お控え下さい。 着丈身幅袖丈L約71cm約60cm約28cm素材 綿100%グッズ種類···Tシャツ