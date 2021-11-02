時空戦士スピルバン スカルドン DXポピニカ

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【商品】・バンダイ時空戦士スピルバンスカルドンDXポピニカ【状態】・細かな傷は若干ございますが、大きく目立った傷汚れなく綺麗な状態です。・ミサイルは5本の内2本使用しています。・外箱、内箱は保管開封に伴う傷みはございます。・当時物としては状態のいい全体的に綺麗なコンディションです。・写真のご確認よろしくお願い致します。【付属品】・付属品完備・中古品のため神経質な方・完璧をお求めの方はご遠慮ください。宜しくお願い致しますm(__)m A0034