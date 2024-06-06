- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- エレキギター
- >
- SEYMOUR DUNCAN SJBJ-1b JB Jr.
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
中古で購入したギターから取り外したセイモアダンカンのピックアップです。取り外してから10年位保管しておりました。型番表示がなくモデル不明ですが、形状と直流抵抗値(15.72kΩ)からSJBJ-1bJBJr.StratBridgeBlackだと思います(あくまでも私見です。断定は出来ません。ご了承ください)出品にあたりエレキギターの弦に近づけて音を拾うことを確認しました。年代相応(20年〜30年位経過)に経年劣化しており汚れ、傷、錆、くすみがあります(写真でご確認ください)リード線は非常に短くリケーブルして使用しておりました(オリジナル長さ約3cmリケーブル部分12cm)このままでも使用出来ると思いますが再度リケーブルして使用されることを前提に購入をご検討ください。ピックアップ本体のみ(取り付けネジ、スプリングはありません)です。中古を気にせず使ってくださる方へ。アクセサリー・パーツ···ピックアップ
http://narcologia.ru/goods/ramshackle960166.html
http://narcologia.ru/goods/encourage782672.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral420632.html
Seymour Duncan SJBJ-1b JB Jr White セイモア ダンカン シングルサイズ ハムバッカー ギター ピックアップ ブリッジ ポジション用 ホワイト ◆並行輸入品◆
Seymour Duncan SJBJ-1b JB Jr. Black（新品/並行輸入）【楽器検索 ...
Seymour Duncan SJBJ-1b JB Jr White（新品/並行輸入）【楽器検索 ...
SJBJ-1b JB Jr. Strat Bridge White
SJBJ-1b JB Jr. Strat Bridge Black
SJBJ-1b JB Jr. Strat Bridge Cream
SJBJ-1b JB Jr. Strat Bridge Black
Seymour Duncan JB Jr.™ SJBJ-1b｜asakUSA武工房
Seymour Duncan SJBJ-1B JB Jr. Strat Bridge（中古）【楽器検索 ...
Seymour Duncan SJBJ-1b JB Jr. Bridge Humbucker Strat Pickup ...
Seymour Duncan SJBJ-1 JB Jr. | ギターいじりは楽しい！
JB Jr.™ Strat | SEYMOUR DUNCAN
SEYMOUR DUNCAN セイモアダンカン ギター用ピックアップ SJBJ-1b JB Jr. Strat Bridge White
http://narcologia.ru/goods/ramshackle960166.html
http://narcologia.ru/goods/encourage782672.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral420632.html
Seymour Duncan SJBJ-1b JB Jr White セイモア ダンカン シングルサイズ ハムバッカー ギター ピックアップ ブリッジ ポジション用 ホワイト ◆並行輸入品◆
Seymour Duncan SJBJ-1b JB Jr. Black（新品/並行輸入）【楽器検索 ...
Seymour Duncan SJBJ-1b JB Jr White（新品/並行輸入）【楽器検索 ...
SJBJ-1b JB Jr. Strat Bridge White
SJBJ-1b JB Jr. Strat Bridge Black
SJBJ-1b JB Jr. Strat Bridge Cream
SJBJ-1b JB Jr. Strat Bridge Black
Seymour Duncan JB Jr.™ SJBJ-1b｜asakUSA武工房
Seymour Duncan SJBJ-1B JB Jr. Strat Bridge（中古）【楽器検索 ...
Seymour Duncan SJBJ-1b JB Jr. Bridge Humbucker Strat Pickup ...
Seymour Duncan SJBJ-1 JB Jr. | ギターいじりは楽しい！
JB Jr.™ Strat | SEYMOUR DUNCAN
SEYMOUR DUNCAN セイモアダンカン ギター用ピックアップ SJBJ-1b JB Jr. Strat Bridge White