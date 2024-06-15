新品　ちいかわ　垂れ耳なうさぎマスコット　ねれないうさぎ　セット　ぬいぐるみ

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新品 未開封ちいかわ 垂れ耳なうさぎマスコットちいかわ ねれないうさぎマスコット2個セット子供達がちいかわ卒業した為、少しずつ出品していきます。クリスマスプレゼント用に、ちいかわランドで購入しましたが、他の物希望になった為、購入後ショッパーに入れたまま、自宅保管しておりました。自宅保管品を気になさらない方よろしくお願い致します。ちいかわハチワレうさぎモモンガクリスマスキディランドぬいぐるみたれみみ