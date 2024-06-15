中島颯太 ビックピロー フォトハンガー バスタオル マネキンナイトフィーバー

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fantastics中島颯太ビックピローフォトハンガーバスタオルマネキンナイトフィーバーピローは1度も使用しておらず、未開封なので空気も入っていないため圧縮されたままです。タオルやハンガーも全て未開封です。届いてから開けず暗所にて保管しておりましたが、販売されてからの長期間の保管なので袋などに多少のシワなどがございますのでご了承ください。大きいため圧縮して発送致します。即購入○中島颯太八木勇征世界澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人