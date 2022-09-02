朝倉未来　リングマット付　サイン入りポスター　RIZIN　メイウェザー　サイン

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超RIZINで行われた朝倉未来VSメイウェザー戦の朝倉未来直筆サイン入りポスターになります。当日に会場で購入した10枚限定（シリアルナンバー付）の商品になります。販売価格は10万円で購入致しました。10枚しかない商品なのでとても貴重な物だと思います。私自身も手放したくありませんでしたがやむを得ぬ事情により今回出品させて頂きました。※写真撮影のため取り出した以外で飾ったりは一度もしていません。朝倉未来メイウェザーRIZIN超RIZIN※写真撮影のため取り出した以外で飾ったりは一度もしていません。