S.H.Figuarts ヴェノム　カーネイジ　セット

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ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はどちらも開封済みになります。欠品等の確認の為開封はしてありますが、ディスプレイはしていません。2点セットでの出品になります。バラ売りは現在考えておりません。専用ページ、取り置きは過去にトラブルにあったので受け付けておりません。ご理解の程よろしくお願い致します。仕事の関係で発送が2〜3日遅れる場合があります。その際は連絡させて頂きます。