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マーベルレジェンド　スパイダーマン
商品番号 G44844042072
商品名

マーベルレジェンド　スパイダーマン
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 1,700 円
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商品詳細

性別···男フィギュア種類···アクションフィギュア『最終値下げ』マーベルレジェンド•シックスアームスパイダーマン（リペイント品）目に少し塗装の剥げがありますが、商品購入時からあったものです。•商品受け取り後24時間以内の受け取り評価ができる方のみ。•塗装や関節の硬さに個体差がある場合がございます。•コレクションケースに入れて保管しておりましたが、あくまで素人保管ですので、ご理解頂ける方のみ、ご購入宜しくお願い致します。•コメントやメッセージは24時間以内に返信するように心がけますので、ご了承ください。•トラブル回避の為、専用や取り置きは致しません。•配送方法は選べませんのでご了承ください。•コメントでやりとりをしていても購入された方を優先いたしますのでご了承ください。#マーベルレジェンド#フィギュア#マーベル#アメコミ#スパイダーマン#シックスアーム#リペイント
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