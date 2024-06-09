在庫１点）FILA NOWON ナウオン テヒョン フーディー ネイビー XS ...

FILA×BTSコラボコレクション「NOWON」フーディー、テヒョン着用モデルです。★カラー：ネイビー★サイズ:XS（男女兼用）★胸囲：110cm 着丈：64cm**ノベルティは付いていません。新品タグ付きです。海外購入正規品です。自宅保管につき、シワやタグ折れのものがある可能性があります。ご理解の上、ご購入いただきますようお願いいたします。#BTS#NOWON#フーディー#V#テヒョン



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