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(在庫１点）FILA　NOWON　ナウオン　テヒョン　フーディー　ネイビー　XS
商品番号 Y37618096101
商品名

(在庫１点）FILA　NOWON　ナウオン　テヒョン　フーディー　ネイビー　XS
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FILA×BTSコラボコレクション「NOWON」フーディー、テヒョン着用モデルです。★カラー：ネイビー★サイズ:XS（男女兼用）★胸囲：110cm　着丈：64cm**ノベルティは付いていません。新品タグ付きです。海外購入正規品です。自宅保管につき、シワやタグ折れのものがある可能性があります。ご理解の上、ご購入いただきますようお願いいたします。#BTS#NOWON#フーディー#V#テヒョン
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