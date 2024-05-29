80sデッド『AC/DC』“IN CO…” ツアーTシャツ パキスタン製 黒 M ...

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【音楽専門店 転石堂】ー魅惑のバンドTee、ロックを着て死ね!ー80sデッドストック『AC/DC』“INCONCERT”ツアーTシャツPOPULARボディパキスタン製黒サイズM／パキ綿ロックT貴重なアーティスト・バンドTeeを当時物オリジナルからファストブランドまで、入手困難なモノばかり集めました!ぜひご覧ください。ヴィンテージ『AC/DC』パキ綿Tシャツの出品です。当時のフェスやミュージックイベント等で売られていたオフィシャルのTシャツ等は、ブース内でしか手に入りませんでした。入場できなかった人や中で購入することができず、それでもバンドアイテムが欲しいといった人へ、会場外で販売することを目的とした質が悪いコピー品を作り売りつけていた物が、パキスタン製コットンで作られた「パキ綿のバンT」なのです。特徴としては、生地は非常に薄くまたよく伸び粗悪です。また、プリントもペンキプリントのような厚みのあるべったりとしたデザインで、当時のオフィシャルには無いパキ綿独特の風合いがあります。このような事から、約40年を経過してヴィンテージとなったパキ綿は逆に希少価値を帯びてしまい、市場では高額で取引されています。更に言えば、当時のオフィシャルのこのコピー品を現代でもコピーした、言葉は悪いですが「偽物の偽物」が出ていたりもするのです。「WHOMADEWHO」は1986年、映画『マキシマム・オーヴァードライヴ』のサントラ盤として発表されたコンピ・アルバム。バンドがそのサウンドを揺るぎなく確立していた時期の、貫禄のナンバーが多数収録されています。こちらはアルバムリリース後のツアーアイテム。デッドストック未使用の非常に良い状態ですので大変オススメです。お好きな方、お探しの方はどうぞこの機会にいかがでしょうか。□商品説明■ブランド：POPULAR■製造元：-■原産国：パキスタン■品質：綿100％■カラー：黒■サイズ表記：M実寸：身幅約46.8cm肩幅約42.7cm着丈約58.0cm袖丈約15.6cm■状態：薄汚れの見受けられる箇所がございますが、デッドストック未使用の非常に良い状態です。※状態については、当方の主観によるものです。□発送詳細・定形外郵便#転石堂