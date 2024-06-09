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浅野拓磨 5枚限定 黒GEMカード EPOCH 2022 日本代表 スペシャル
商品番号 B40808706265
商品名

浅野拓磨 5枚限定 黒GEMカード EPOCH 2022 日本代表 スペシャル
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5枚限定の浅野拓磨選手の黒GEMカードです。開けてからスリーブとローダーに入れてます。メルカリ便で発送します☆EPOCHエポックJリーグサンフレッチェ広島プレミアリーグアーセナルブンデスリーガシュツットガルトハノーファーボーフムパルチザン・ベオグラードW杯ワールドカップ
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