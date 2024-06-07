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- クロード・モネ 油絵”Landscape ” 変形サイズ オルセー・ラベル付き
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商品詳細
公的鑑定機関未鑑定です。外国画家の正式鑑定は遺族や委託機関が担当し国内鑑定機関には鑑定書発行権限がないそうです。裏面にオルセー美術館ラベルが貼られています。サイズは変形サイズキャンバス約35.2X50cm額縁約５６X６８.7X７.５cm表面UVカットアクリル板元々ついていた地味な額から、フランス蚤の市で売られていた額に入れ替え済み。光の当たる角度によって、シルバーやシャンパンゴールドに見えるです。裏蓋がなかったため、裏蓋を追加してあります。絵の保存状態は大変よく良好な状態です。写真がすべてですので、写真でご判断いただける方、お願いいたします。神経質な方、評価の悪い方、新規の方はお控えください。
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