値段交渉可能！Blue SNOWBALL USB接続

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商品詳細
BlueSNOWBALLTexturedWhiteBlueMicrophones定価：¥12000カラーホワイトブランド名BlueMicrophones(ブルーマイクロフォン)メーカーBlueMicrophones接続方式USB製品サイズ26.19x26.01x12.6cm;1.1kg付属品:製品本体、USBケーブル、折りたたみ式スタンド、説明書になります。付属品全てあります。状態マイクに日光による黄ばみがあります。使用に関しては問題なく使用できます。※2年間の保証があるようですがおそらく保証期限が過ぎていると思います。使用感はマイク自体の音域のレンジが豊です。windowsとMacで使用できます。ゲーム機はPS5で使用できました。#BlueMicrophones#BlueSNOWBALL#マイク
http://narcologia.ru/goods/Stanford449373.html
http://narcologia.ru/goods/pompous186623.html
http://narcologia.ru/goods/organization157862.html
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