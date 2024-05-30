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値段交渉可能！Blue SNOWBALL USB接続
商品番号 G93881043220
商品名

値段交渉可能！Blue SNOWBALL USB接続
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BlueSNOWBALLTexturedWhiteBlueMicrophones定価：¥12000カラー‎ホワイトブランド名‎BlueMicrophones(ブルーマイクロフォン)メーカー‎BlueMicrophones接続方式‎USB製品サイズ‎26.19x26.01x12.6cm;1.1kg付属品:製品本体、USBケーブル、折りたたみ式スタンド、説明書になります。付属品全てあります。状態マイクに日光による黄ばみがあります。使用に関しては問題なく使用できます。※2年間の保証があるようですがおそらく保証期限が過ぎていると思います。使用感はマイク自体の音域のレンジが豊です。windowsとMacで使用できます。ゲーム機はPS5で使用できました。#BlueMicrophones#BlueSNOWBALL#マイク
http://narcologia.ru/goods/Stanford449373.html
http://narcologia.ru/goods/pompous186623.html
http://narcologia.ru/goods/organization157862.html
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