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Ｇ４６９　掛軸　大徳寺　立花大亀　『福寿海無量』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 C39763222239
商品名

Ｇ４６９　掛軸　大徳寺　立花大亀　『福寿海無量』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　192cm×31cm本紙　約　119cm×29cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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