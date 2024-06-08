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YAMAHA ヤマハ ハードウェアケース　ファイバーケース　キャスター　取手付き
商品番号 B12731423300
商品名

YAMAHA ヤマハ ハードウェアケース　ファイバーケース　キャスター　取手付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハのハードケースです。ハードウェア類を収納するケースで、両サイドに取っ手が付いています。底面にはキャスター付きで、キャスターは正常に作動します。実際に使用していたので、汚れ傷があります。写真で状態の方ご確認お願いいたします。ケースの一部に穴が空いていますが、小さい穴ですので特に問題なく使用できます。発送は、特に梱包せず直接伝票をケースに張っての郵送を予定しています。種類···その他アクセサリー・パーツ···ケース、バッグ
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