プレミアムバンダイ 限定　デジタルモンスター　メタルグレイモン

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プレミアムバンダイ限定 デジタルモンスター Ver.メタルグレイモン となります。新品未開封です。発送はゆうパケットプラスの専用箱に入れての郵送を予定しております。ご了承の上お求め下さい。◾️商品説明「Ver.メタルグレイモン」デジモンキャラクターデザイナー・渡辺けんじ氏描き下ろしデザインが盛り込まれたデジタルモンスター。本体には、UVプリンタによる印刷技術を採用し、全面に渡辺けんじ氏の描き下ろしデザインを印刷することで迫力のある外観を実現。今までにないメモリアルでアートな一品になりました。また、液晶画面には「DIGIMONCOM」のロゴもデザインされています。デジモン 液晶ゲーム デジタルモンスター渡辺けんじ メタルグレイモン KENJIWATANABE