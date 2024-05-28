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プレミアムバンダイ 限定　デジタルモンスター　メタルグレイモン
商品番号 J36289848541
商品名

プレミアムバンダイ 限定　デジタルモンスター　メタルグレイモン
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 5,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレミアムバンダイ限定　デジタルモンスター　Ver.メタルグレイモン　となります。新品未開封です。発送はゆうパケットプラスの専用箱に入れての郵送を予定しております。ご了承の上お求め下さい。◾️商品説明「Ver.メタルグレイモン」デジモンキャラクターデザイナー・渡辺けんじ氏描き下ろしデザインが盛り込まれたデジタルモンスター。本体には、UVプリンタによる印刷技術を採用し、全面に渡辺けんじ氏の描き下ろしデザインを印刷することで迫力のある外観を実現。今までにないメモリアルでアートな一品になりました。また、液晶画面には「DIGIMONCOM」のロゴもデザインされています。デジモン　液晶ゲーム　デジタルモンスター渡辺けんじ　メタルグレイモン　KENJIWATANABE
http://narcologia.ru/goods/preference377938.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture852241.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney629649.html
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