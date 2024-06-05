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刺繍画 風景画　上海市 外灘 江海関 額装　額縁 2229 36.5×102㎝
商品番号 B98787514174
商品名

刺繍画 風景画　上海市 外灘 江海関 額装　額縁 2229 36.5×102㎝
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作者名作家　タイトル名刺繍画です。実寸サイズ25.3×90㎝額縁36.5×102㎝付属品額縁説明　上海市中心部の黄浦区外灘　刺繍画です。状態僅かな灼けがありますが他に傷みはありません。
http://narcologia.ru/goods/tenet251963.html
http://narcologia.ru/goods/freshman874256.html
http://narcologia.ru/goods/displease238131.html
刺繍画 風景画　上海市 外灘 江海関 額装　額縁 2229 36.5×102㎝
上海で購入した刺繍絵画 刺繍糸が作るたるみや皺を、可能な限り伸ばし ...
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絵画/額装 刺繍画/龍 東洋/昇龍 刺繍/刺繍絵 額縁/壁掛け/額付き 美術 ...
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刺繍画 中国 蘇州 刺繍絵 03 昼下がりの屋根上 11.5cm 手刺繍 額無し ...
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上海で購入した刺繍絵画 刺繍糸が作るたるみや皺を、可能な限り伸ばし ...
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刺繍画 風景画　上海市 外灘 江海関 額装　額縁 2229 36.5×102㎝
額縁の専門店：アート今岡ガクブチ館
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