美品　LEGEND by ARIA PRO2　JBタイプ　エレキベース　ブラック

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美品 LEGENDbyARIAPRO2 ジャズベースタイプ エレキベース ブラックBody：BasswoodNeck：Maple,Bolt-onFingerboard：TechWoodFrets：21FScale：864mmPickups：OJ-1SingleCoilx2Controls：2Volume,1ToneTailpiece：VFB-1CHardware：Chrome付属品：ソフトケース（発送用のオマケ程度のもの）未使用に近い美品ですよ。ピックアップとピックガードには保護ビニールが貼りついています。写真を参考にしてください。音出し確認済み、絶好調です！ネックの状態は良好フレット残約9割以上★今もなお数多くのベーシストが愛用するジャズベースタイプ。★高出力でパンチのあるセラミックシングルコイルピックアップ、ボディへの振動をロス無く伝えるモダンブリッジ。12インチのフラットな指板とスムースな握り心地で人気のCシェイプネック。オーソドックスなルックスを踏襲しながらもマッチングヘッドで個性を演出。いろんなジャンルで使える一本です。★指弾き、ピック、スラップと幅広く使えるのも人気の秘密！ブラックカラーも、かっこいい！ですネ★ベーシストを目指している方、練習用にもう一本という方、いかがですか。是非、この機会にご購入をご検討くださいよろしくお願いしますm(__)m033001