アメージングコーヒー グッズ

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商品詳細
バラ売り❌↓↓↓必読項目↓↓↓【ペット・喫煙者】犬を飼っております。アレルギーの方はトラブル防止の為、該当の方はご遠慮くださいませ。家族に喫煙者がおります。ご考慮の上ご購入をお願い致します。【商品の保管・梱包について】商品は自宅保管です。主に簡易梱包やリサイクル梱包です。割れ物等の取り扱いに注意すべき商品は丁寧に梱包致します。【値下げ交渉の可否】基本的にお値下げ交渉は可能です。お気軽にご相談くださいませ。【不良品への対応】お手元に届いた商品が不良品だった場合、お取引のキャンセルを推奨しております。即購入⭕️お取り置き△（期限を設けて厳守できる方のみ）
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