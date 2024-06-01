●木村カエラ グッズ 大量 セット●CD,DVD,トートバッグ/キーホルダー

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【中古品】※※バラ売りは行っておりません※※※TシャツはLサイズです※【状態】未開封のものと開封済みのものが混ざっていますが全体的に美品が多めのように感じます。写真に写っているものが全てとなります。全商品の検品は行っておりませんので見落とし等ある場合がございます。予めご了承ください。【送料】送料無料。※※送料の関係で沖縄、離島、北海道の方はご購入をお控えください※※【発送方法】当店の任意にて決定。【値引き】不可。【コメント】購入前、購入後、ともに取引メッセージは不要です。【出荷日時】基本的には毎日午前中に発送作業をしております。ご注文より2日以上経過し、未出荷の場合は、お手数ですがお問い合わせください。【管理番号】7522302（A1662-6）#グッズ#ライブ#ライヴ#ツアー#限定#live#tour#記念#ファンクラブ#ミュージシャン#コンサート#プリント#アイテム#FC#Tシャツ#シャツ#公式#オフィシャル#official#fanclub#goods#KAELAND#アニバーサリー#anniversary#まとめ売り#まとめて#まとめ#KAELA#KIMURA#初回生産限定盤#カエラップ#ラップ#ポーチ#キーホルダー#小物#缶バッジ#缶バッチ#ペットボトルホルダー#ペットボトルカバー#ブローチ#ファイル#クリアファイル#ハンカチ#タオル#ポスター#初回盤#初回生産限定#アルバム#コラボ#クラッチバッグ#クラッチバック#生産限定盤#レジャーシート#トートバック#トート#エコバッグ#エコバック#バック#バッグ#奥田民生