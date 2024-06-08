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【美品】Roland FP-30-BK（ブラック）スタンド、椅子付き
商品番号 W96234733801
商品名

【美品】Roland FP-30-BK（ブラック）スタンド、椅子付き
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 19,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandFP-30-BK（ブラック）です。写真の通り、目立った傷・汚れもなくきれいな状態です！FP-30本体、ACアダプター、ペダル、ヘッドホン　、椅子、スタンド現時点で値下げは考えておりません。よろしくお願いいたします。#ローランド#RolandFP_30_BKカラー···ブラック種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···椅子
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