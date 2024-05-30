富士山 風景画 油絵 若石賛花 直筆サイン入り インテリア 木額縁入り ...

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富士山風景画油絵若石賛花直筆サイン入りインテリア木額縁入り河口湖から雄大な富士山を描いた油絵になります。1968年と55年前の油絵になり、額等それなりに経年劣化しております。幅約55.5cm高さ約46.5cm奥行き5cm状態画像UPスクロールしてご確認ください。・表面サインS.WAKAISHI.1968.K・裏面記載NO22河口湖の富士作者若石賛花#富士山#風景画#油絵#￼若石賛花#直筆サイン#インテリア#額縁#タペストリー#登山#富士登山#河口湖#雄大#3776絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具