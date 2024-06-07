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ウェーニバルEX　SAR　PSA10
商品番号 H67068739706
商品名

ウェーニバルEX　SAR　PSA10
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ウェーニバルEX　SAR　PSA10鑑定のカードになります。アメリカ本社直送にて鑑定を行なったものです！鑑定番号での検索も可能な正真正銘の本物です！状態は写真で判断ください。他サイトにも出品中ですので、お早めに！発送の際は防水処理をしエアパッキンに包んで追跡可能な方法で発送させていただきます。即日発送即購入OKコンビニ払い不可値下げ不可購入意思のないいいねコメントはご遠慮ください。よろしくお願い申し上げます。
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