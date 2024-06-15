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- 重要無形文化財 十三代今泉今右衛門 「万年青絵」 直径16.8㎝ T-10
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。陶磁器の町、佐賀県伊万里市在住で古物商（第911100009525）を営んでおります「陶磁器ヨーソロー」と申します。古伊万里、現代作家もの、個人で製作活動しているレアな窯元、有田焼伊万里焼の陶磁器を中心に出品しております。未使用品に関しては陶磁器商社、骨董に関しては古物競りやコレクター依頼品でございますので、ご安心くださいませ。こちらの品は重要無形文化財 十三代今泉今右衛門「色絵花草文様飾皿」でございます。箱、栞、皿立てすべて揃っております。栞に多少汚れありますが、新品で未使用品でございます。こちらの品は皿の見込みに極小黒点あります。画像10参照完璧な一級品をお求めの方は、ご購入をお控えください。★寸法★直径16.8㎝高さ2.7㎝お皿/お椀/デザート食器...皿/プレート素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...有田焼種類...皿・鉢#十三代今右衛門#重要無形文化財#人間国宝#アウトレット#新品未使用#箱付#栞#皿立て種類...皿・鉢
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln211602.html
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