氷室京介　PJマフラー

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商品詳細
HAPPYBLACKBAGに入っていた物です。PJマフラー新品 未開封サイズは、未開封の為、分かりません。ご了承下さい。発送の関係で、２つ折りしての発送になります。2枚あります。2枚で¥11.111でお譲り致しますのでご検討よろしくお願い致します。他の組み合わせでもお気持ちですが、お値引きさせて頂きますのでコメント頂けたら幸いです。ご理解の上ご検討よろしくお願い致します。PJPJBマフラー人気ソロアーティスト···氷室京介グッズ種類···その他ミュージシャン種別···ソロ人気ソロアーティスト···氷室京介
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