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商品詳細
以前IKEAで購入したクリムトの大判アートパネル。現在は廃盤になっており、非常に入手困難な逸品です。サイズが大きく、部屋の雰囲気を華やかにする魅力的な絵です。サイズ140cm×56cm×2cm※経年劣化に伴い、枠のそりや背面に少し汚れがあります。デリケートな方は購入をお控え下さい。#クリムト#アートパネル#絵画#IKEA#廃盤外国人/人気アーティスト···クリムト
http://narcologia.ru/goods/secretarial150016.html
http://narcologia.ru/goods/message405927.html
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クリムト 水蛇の女アートパネル 廃盤モデル - 絵画/タペストリ
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