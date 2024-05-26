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クリムト　水蛇の女アートパネル　廃盤モデル
商品番号 L58701590368
商品名

クリムト　水蛇の女アートパネル　廃盤モデル
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前IKEAで購入したクリムトの大判アートパネル。現在は廃盤になっており、非常に入手困難な逸品です。サイズが大きく、部屋の雰囲気を華やかにする魅力的な絵です。サイズ140cm×56cm×2cm※経年劣化に伴い、枠のそりや背面に少し汚れがあります。デリケートな方は購入をお控え下さい。#クリムト#アートパネル#絵画#IKEA#廃盤外国人/人気アーティスト···クリムト
http://narcologia.ru/goods/secretarial150016.html
http://narcologia.ru/goods/message405927.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming469892.html
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